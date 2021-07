Roma 2021: Gualtieri, non sono candidato di apparato, avrò squadra con i migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono" un candidato "di apparato, ho fatto scelte anche al governo che non erano di apparato". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri in un'intervista a In Onda su La7. "Mi candido per governare Roma e per farlo con i migliori", ha concluso, in riferimento alla composizione della giunta, ribadendo quindi che non sceglierebbe per la squadra in base agli equilibri di partito. (Rer)