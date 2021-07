Perù: domani si insedia il presidente Castillo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo programma presentato alla vigilia del voto, Castillo ha annunciato imposte sui guadagni extra delle compagnie minerarie, royalities in funzione delle vendite, rinegoziazione dei contratti con le grandi imprese. "Abbiamo bisogno di aumentare gli investimenti in istruzione e salute, per questo dobbiamo nazionalizzare le nostre ricchezze, ovvero fare in modo che servano i peruviani, con nuove regole su tasse e royalties", si legge nel programma. "I costi di produzione del rame sono tra i più bassi al mondo. Le multinazionali minerarie stanno ottenendo guadagni extra, legate alle fluttuazioni del mercato internazionale". Sempre in campo economico Castillo promette di ridurre e reindirizzare le importazioni alimentari, privilegiando l'agricoltura andina e biologica e fermare le importazioni "sleali", soprattutto in settori come abbigliamento e calzature. (segue) (Brb)