Brasile: a giugno investimenti esteri diretti in calo del 96 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno 2021, gli investimenti diretti esteri in Brasile (Idp) hanno totalizzato la cifra di 174 milioni di dollari. Il valore rappresenta un calo del 96,63 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando gli Idp raggiunsero i 5.1 miliardi di dollari. Lo riferisce la Banca centrale (Bc) evidenziando che si tratta del livello mensile più basso da luglio 2016. Nella prima metà dell'anno gli investimenti diretti accumulano un saldo positivo di 25,6 miliardi di dollari, contro i 23,724 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno che tuttavia era stato seriamente condizionato dalla pandemia di nuovo coronavirus. Negli ultimi dodici mesi fino a giugno 2021, gli Idp hanno totalizzato 46,6 miliardi di dollari (3,02 per cento del Pil), rispetto ai 51,6 miliardi di dollari (3,38 per cento del pil) del mese precedente e ai 65,8 miliardi di dollari (3,98 per cento del Pil) di giugno 2020. (segue) (Brb)