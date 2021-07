Usa: amministrazione Biden punta al 40 per cento dei veicoli elettrici entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden intende proporre un piano per tagliare le emissione delle automobili che punta all’uso del 40 per cento di veicoli elettrici entro il 2030. L’obiettivo sarebbe quello di ripristinare i limiti dell'era Obama, per poi superarli, nella speranza che l'industria automobilistica aumenti la produzione di auto verdi. La nuova normativa, elaborata dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Epa) e dal Dipartimento dei trasporti, dovrebbe essere comunicata già la prossima settimana, secondo quanto riferiscono i media statunitensi. L’amministrazione Obama nel 2012 aveva imposto un tasso di riduzione annuo delle emissioni del 5 per cento, parametro rivisto durante la presidenza Trump all’1,5 per cento.(Nys)