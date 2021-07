© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, presenta le linee guida per la mobilità e i trasporti. Comitato elettorale di via Portonaccio 23b (ore 11:30)- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, partecipa all'inaugurazione della sede della Lista Civica coordinata da Alessandro Onorato che presenterà anche il simbolo elettorale. Via dei Cerchi 75 a Roma (ore 19:00)- Primo incontro pubblico della lista Roma futura con le cittadine e i cittadini, le reti sociali, i comitati e le associazioni della Capitale in vista delle amministrative d'autunno. Intervengono, tra gli altri, il capolista Giovanni Caudo e Marta Bonafoni di Pop. Largo Venue, quartiere Prenestino a Roma (ore 19:00) (segue) (Rer)