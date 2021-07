© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Il segretario della Lega, Matteo Salvini, interviene alla raccolta firme per il referendum sulla giustizia. Partecipano: Tony Bruognolo, segretario politico Lega Roma Sud; Maurizio Forgetta, coordinatore Lega di Marino; Stefano Cecchi di Evviva Marino 2021. Sturdust in via del Divino Amore, 145 a Frattocchie di Marino, provincia di Roma (ore 17:00)- Incontro speciale per raccontare chi è padre Paolo Dall’Oglio ai bambini più fragili della Capitale accolti da Medicina Solidale. Intervengono la sorella Francesca Dall'Oglio, il giornalista Riccardo Cristiano, la coordinatrice di Medicina Solidale, Lucia Ercoli e il direttore dell'ufficio Migrantes Monsignor Pier Paolo Felicolo. Centro Fonte D'Ismaele in via Chiovenda snc, angolo via Palmiro Togliatti a Roma (ore 10:00) (Rer)