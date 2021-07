Lombardia: Consiglio regionale approva assestamento al Bilancio 2021-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 48 voti a favore, 25 contrari e un astenuto il Consiglio regionale, al termine di due giomate di dibattito e votazioni, ha approvato la manovra di assestamento al Bilancio 2021-2023. "L'assestamento - ha detto il relatore Glulio Gallera (Forza Italia) permette di realizzare importanti interventi grazie a un consistente avanzo di amministrazione di 338 milioni elemento virtuoso perché ci conferma che Regione è stata in grado non solo di spendere bene, ma anche di fare accantonamenti che oggi possiamo collocare in maniera proficua in primo luogo per il sistema sanitario, per il lavoro e le Imprese". La legge di assestamento, 21 articoli con misure che guardano numerose materie, stanzia 90 milioni per la sanità (per coprire l'esenzione a prestazioni diagnostiche e specialistiche destinate a ex malati Covid, il bonus per medici e infermieri, il finanziamento per farmaci per malattio gravi extra Lea). Un altro consistente capitolo riguarda le risorse per le infrastrutture, con stanziamenti che consentono di proseguire fino al completamento di alcune opere di rilievo regionale come la Pedemontana (con un prestito spalmato dal 2025 al 2044). (segue) (Rem)