Usa: ex direttore Cdc, verso i 200 mila casi giornalieri di Covid nelle prossime settimane

- Nelle prossime settimane negli Stati Uniti potrebbero registrarsi fino a 200 mila casi giornalieri di Covid-19. Lo ha detto alla “Cnn” l'ex direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) Tom Frieden. "Stiamo entrando in una fase difficile. È probabile che, se la nostra direzione è simile a quella del Regno Unito, potremmo vedere fino a 200.000 casi al giorno", ha spiegato. L'aumento dei casi è dovuto alla variante Delta che si è rapidamente fatta strada tra gli stati e ha causato un aumento significativo dei casi in aree con molte persone non vaccinate. Il conteggio dei casi potrebbe quadruplicare nelle prossime quattro-sei settimane a causa della variante, ha spiegato Frieden. (Nys)