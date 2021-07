Lombardia: Fontana e Caparini, assestamento bilancio conferma assoluta solidità Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato l'assestamento di bilancio 2021/23. Un passaggio decisivo per riprogrammare le risorse necessarie per la realizzazione di interventi importanti e significativi destinati ai territori e ai singoli ambiti strategici. "Ammonta a 4,5 miliardi di euro la cifra riservata a investimenti e sviluppo infrastrutturale per il completamento di opere pubbliche per oltre 9 miliardi" commentano il presidente Attilio Fontana e l'assessore al Bilancio e Finanze Davide Caparini. "Un'azione concreta - proseguono - mirata ad accompagnare la ripresa economica e sociale che sarà coronata con i Giochi Olimpici invernali del 2026". "Il bilancio degli esercizi passati - spiega Davide Caparini - con un avanzo di amministrazione di 338 milioni di euro, evidenzia l'enorme sforzo per contribuire ai saldi di finanza pubblica e come una gestione oculata genera economie che ci consentono di erogare maggiori servizi ed investimenti, per il solo 2020, di oltre 2 miliardi di cui oltre la metà con risorse autonome". L'assessore Caparini nel ribadire che il "bilancio che abbiamo assestato prevede 4,5 miliardi di euro di investimenti per le opere pubbliche " sottolinea che tale somma "accrescerà il patrimonio infrastrutturale di oltre 9 miliardi". (segue) (Com)