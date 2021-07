Usa: dipartimento di Stato, 199 milioni di dollari di aiuti umanitari per la Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno quasi 199 milioni di dollari in assistenza umanitaria per la popolazione della Somalia, da decenni alle prese con l'insicurezza alimentare, violenze, siccità e inondazioni, i cui impatti sono stati aggravati anche dalla pandemia. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Il finanziamento aggiuntivo, attraverso l'Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid) e il Dipartimento di Stato, porta a oltre 408 milioni di dollari gli aiuti umanitari degli Stati Uniti per la popolazione della Somalia nel 2021. La cifra "aiuterà molti dei quasi sei milioni di persone della Somalia che necessitano di aiuti umanitari, inclusi tre milioni di sfollati della Somalia e quasi 500.000 rifugiati somali a Gibuti, in Etiopia e in Kenya. Questo nuovo finanziamento - ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price - fornirà assistenza alimentare e nutrizionale di emergenza, acqua potabile sicura, servizi igienico-sanitari e igiene, riparo, protezione, istruzione e assistenza sanitaria, nonché logistica e altro supporto". (Nys)