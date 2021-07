Usa: condannato a 45 mesi di carcere ex analista intelligence per fuga notizie su droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex analista dell'intelligence appartenente dell'Aeronautica statunitense è stato condannato a 45 mesi di carcere per aver rivelato a un giornalista informazioni segrete sul programma di attacco dei droni del governo degli Stati Uniti. Daniel Hale, 33 anni, di Nashville, nel Tennessee, ha affermato di essere stato spinto dal senso di colpa quando ha informato a un giornalista investigativo di alcuni dettagli di un programma militare di droni che credeva stesse uccidendo indiscriminatamente civili in Afghanistan. I pubblici ministeri hanno sostenuto che Hale ha abusato della fiducia del governo sapendo che i documenti che stava condividendo "rischiavano di causare gravi, e in alcuni casi gravissimi, danni alla sicurezza nazionale del governo”. Secondo i pubblici ministeri i documenti divulgati da Hale sono stati trovati in una raccolta di materiale su Internet progettato per aiutare i combattenti dello Stato Islamico.(Nys)