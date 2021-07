Usa: Biden valuta obbligo vaccino per dipendenti federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando la possibilità di rendere obbligatorio il vaccino anti Covid per tutti i dipendenti federali. "Lo stiamo valutando in questo momento", ha detto Biden al termine della visita in Virginia alla National Intelligence, rispondendo ai giornalisti che chiedevano se avrebbe imposto l'obbligo di vaccino ai lavoratori federali. (Nys)