Usa: Senato, accordo da 2 miliardi di dollari per sicurezza Capitol Hill

- I Democratici e i Repubblicani del Senato degli Stati Uniti hanno annunciato un accordo di circa 2 miliardi di dollari per fornire nuovi finanziamenti alla polizia di Capitol Hill. Il senatore democratico Patrick Leahy e quello repubblicano Richard Shelby, parlando con i giornalisti, hanno confermato anche 521 milioni di dollari per la Guardia Nazionale. "Ci occuperemo della polizia del Campidoglio e risolveremo alcuni dei problemi che ci sono. Certamente ci occuperemo della Guardia Nazionale", ha detto Leahy. "Entrambe le parti sono dovute scendere a compromessi su alcune cose, ma penso che siamo in buona forma", ha aggiunto. L'accordo, che dovrebbe essere di poco superiore ai 2 miliardi di dollari, includerà 100 milioni di dollari per la polizia del Campidoglio e più di 300 milioni di dollari per le misure di sicurezza intorno al complesso del Campidoglio. E’ previsto poi più di 1 miliardo per il Pentagono, diviso tra i soldi per la Guardia Nazionale e circa 500 milioni di dollari per il programma speciale per i visti di immigrazione afghani. Il Dipartimento di Stato otterrebbe poi altri 600 milioni di dollari mentre il dipartimento per la Salute e i servizi umani 25 milioni di dollari. (Nys)