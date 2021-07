Perù: domani si insedia il presidente Castillo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castillo ha anche dichiarato a più riprese che una volta entrato in carica avrebbe chiesto al Congresso di mettere in agenda l'installazione di un'Assemblea costituente per redigere una nuova Costituzione. Successivamente, durante la cerimonia di consegna delle credenziali da parte della Giuria nazionale delle elezioni (Jne), Castillo ha detto che saranno i cittadini a decidere se è necessario o meno realizzare delle modifiche. Secondo un sondaggio diffuso ieri da Ipsos Perù il 40 per cento dei peruviani ritiene che la Costituzione debba essere modificata parzialmente dal prossimo Congresso; il 32 per cento pensa vada riformata integralmente attraverso un'Assemblea costituente, mentre il 25 per cento ritiene non debba essere modificata. (Brb)