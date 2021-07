Usa: Biden nomina Julissa Reynoso ambasciatrice della Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato Julissa Reynoso, attuale capo staff della first lady Jill Biden, ambasciatrice in Spagna e Andorra. Lo ha fatto sapere la Casa Bianca in una nota. Reynoso, che ha ricoperto la carica di co-presidente del Consiglio per la politica di genere della Casa Bianca, parla correntemente lo spagnolo e rimarrà nel suo attuale ruolo fino a quando non sarà confermata dal Senato. La portavoce della first lady, Michael LaRosa, ha detto che non è stato ancora nominato un suo successore.(Nys)