© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il capolista della lista Roma futura Giovanni Caudo sarà presente al tavolo di raccolta firme per l'eutanasia legale e per le delibere da proporre in Assemblea capitolina, organizzato da Radicali Roma. All'appuntamento prenderanno parte anche Rossella Muroni, deputata di Facciamo eco, e la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni (Movimento Pop). Piazza Vittorio a Roma (ore 17:30)- Conferenza stampa dell'Italia dei valori per presentare il candidato a sindaco di Roma, Rosario Trefiletti. Sala Laudato si in Campidoglio (ore 10:00) (segue) (Rer)