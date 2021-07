Vaticano: nessun video di Perlasca, solo audio già trascritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", non ci sarebbe nessuna videoregistrazione delle deposizioni di monsignor Alberto Perlasca, ma solo registrazioni audio, il cui contenuto è stato trascritto e allegato agli atti del processo. Mentre non risulta al Tribunale Vaticano alcuna richiesta, da parte di qualsivoglia autorità italiana, compresi i servizi di sicurezza, di esentare Cecilia Marogna dal deporre in aula. L'avvocato Fiorito, suo legale, ha chiesto il rinvio e lo stralcio della sua posizione, motivandolo con l'indagine avviata dal Dipartimento informazione e sicurezza italiano che avrebbe disposto l'ascolto di Cecilia Marogna. (Civ)