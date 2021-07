Lombardia: Consiglio regionale approva assestamento al Bilancio 2021-2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area del "Boschetto" era tristemente nota come una pericolosa e degradata piazza dello spaccio di stupefacenti. Il progetto finanziato prevede la realizzazione di un grande Campus musicale del Conservatorio di Milano proprio nell'ex Boschetto. Arte e ambiente, dunque, si fondono per la rinascita sociale e culturale di un'area strategica della città di Milano Domani, mercoledi 28 luglio, il Consiglio regionale si riunirà nuovamente in seduta ordinaria per discutere il progetto di legge che modifica la legge regionale sul sistema educativo di istruzione e formazione relativa al servizio psico-pedagogico (relatrice Silvia Scurati, Lega) e provvedere alla nomina del revisore legale dell'ATC 6 di Cremona La seduta sarà preceduta, alle ore 10, da una breve cerimonia nel corso della quale verrà consegnato un riconoscimento a Mauro Mascetti, autista o volontario della Croce Rossa comasca, e a Giovanni Lo Dato, animatore dell'Oratorio di Lipomo (Co), che lo scorso 13 luglio, mentre accompagnavano un gruppo di ragazzi, accortisi che il mezzo sul quale viaggiavano aveva del problemi, sono riusciti a metterli tutti in salvo prima che lo stesso prendesse fuoco all'altezza di Varenna, sul ramo del lago di Lecco nella galleria "Fiumelatte". (Rem)