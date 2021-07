© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Impedire ai taxi di circolare su via dei Fori Imperiali vuol dire penalizzare un'intera categoria già ampiamente colpita da un anno e mezzo di lockdown. Roma non ha bisogno di nuovi blocchi e divieti, ma di ripartire". Lo scrive in un post su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti in riferimento alla pedonalizzazione dei Fori imperiali per il 31 luglio e il primo agosto. (Rer)