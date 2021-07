Lombardia: Fontana e Caparini, assestamento bilancio conferma assoluta solidità Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Caparini ha quindi sottolineato come "nell'anno della pandemia sono state indennizzate le imprese con 228,7 milioni ad integrazione dei ristori statali, stanziati 760 milioni di euro per la cassa in deroga regionale di 118 mila lavoratori e 362 milioni delle risorse europee per fare fronte alle spese emergenziali per acquisto di apparecchiature e materiali sanitari utilizzati in concomitanza con la diffusione del coronavirus". Guardando alla ripresa economica Caparini spiega quanto importante sia "il differimento del termine entro il quale prevedere la conclusione delle opere di viabilità ed edilizia scolastica effettuate grazie alla Legge regionale 9 del 2020". "La scadenza, infatti - prosegue Caparini - è stata infatti spostata dal 20 novembre 2021 al 30 giugno 2022. Così gli enti locali avranno il tempo necessario per terminare i lavori iniziati". "Per la Corte dei Conti lombarda, così si è espressa la settimana scorsa, durante il giudizio di parificazione del 'Rendiconto generale' per l'esercizio 2020 - ha concluso l'assessore regionale al Bilancio - si tratta di una vera e propria anticipazione del Pnrr". (Com)