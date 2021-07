Imprese: Google, trimestrale oltre le attese con utile Alphabet a 18,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alphabet, la società madre di Google, ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 18,52 miliardi di dollari. Il colosso tecnologico di Cupertino, in California, ha dichiarato di avere un utile netto di 27,26 dollari per azione e un fatturato di 61,88 miliardi di dollari. I ricavi pubblicitari sono inoltre saliti del 69 per cento rispetto al trimestre di un anno fa e i ricavi totali complessivi sono aumentati del 62 per cento. Le entrate di YouTube sono state di oltre 7 miliardi di dollari, in aumento dell′83 per cento rispetto allo scorso anno, avvicinandosi alle entrate trimestrali di Netflix, che erano di 7,34 miliardi di dollari. Sundar Pichai, amministratore delegato di Google ha affermato che YouTube è “il servizio in più rapida crescita che abbiamo”, aggiungendo che “negli Stati Uniti, abbiamo oltre 120 milioni di persone che guardano YouTube in TV ogni mese e questo è aumentato rispetto ai cento milioni dell’anno scorso”. YouTube Shorts, la risposta di Google a TikTok , ha appena superato i 15 miliardi di visualizzazioni giornaliere, ha aggiunto Pichai. (Nys)