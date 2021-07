Ex Ilva: Acciaierie d'Italia, accertata natura offensiva espressioni dipendente reintegrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione al provvedimento del Giudice del Lavoro di Taranto di reintegra nel posto di lavoro del signor Riccardo Cristello, Acciaierie d’Italia rileva in una nota che il magistrato adito ha accertato la natura offensiva delle espressioni utilizzate dal signor Cristello (tra le altre, “assassini”). Inoltre, ha confermato la certa ascrivibilità al predetto dipendente del post pubblicato, nonché l’assenza di alcun intento ritorsivo da parte dell’Azienda, con l’applicabilità dell’obbligo di fedeltà a prescindere dalla tipologia degli strumenti di comunicazione adoperati. Al contempo, Acciaierie d’Italia prende atto che il magistrato, nella fase sommaria del giudizio, ha adottato il provvedimento di reintegra ritenendo che l’ “attacco verbale” operato dal signor Cristello fosse in realtà riferito alle precedenti gestioni dello stabilimento siderurgico tarantino e, tanto, indipendentemente dalla coniugazione al presente delle voci verbali impiegate.(Com)