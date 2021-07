Imprese: Tim, accelera la crescita in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile i ricavi da servizi hanno accelerato la crescita (+8,7 per cento anno su ano), beneficiando della strategia focalizzata sul valore che ha comportato un importante incremento del ricavo medio per utente (Arpu)”. E’ quanto si legge in una nota di Tim, dopo che il Consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria al 30 giugno. Nello specifico, i ricavi sono in crescita del 6,6 per cento rispetto all’anno precedente nel semestre, e del 10,5 per cento nel secondo trimestre.(Rin)