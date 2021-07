Covid: Leodori, a manifestanti contro green pass dico che libertà è ritorno a normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi da piazza del Popolo a Roma i manifestanti no green pass scandivano la parola libertà. A queste persone dico che la libertà è ben altro. Libertà significa poter tornare a vivere una vita normale, senza aver paura di essere contagiati dal Covid-19". Lo scrive in un post su Facebook il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "Non possiamo permetterci di chiudere nuovamente tutto - aggiunge -. L'estensione dell'utilizzo del green pass ci permette di mantenere aperte le attività commerciali, ripartendo in piena sicurezza. Sono ancora troppe le persone scettiche verso il vaccino che lanciano irresponsabili appelli a non vaccinarsi o che, peggio, strizzano l'occhio in silenzio ai voti dei no vax. Sarà la campagna vaccinale - conclude - a portarci fuori da questa emergenza non chi vuole farci tornare agli inizi della pandemia". (Rer)