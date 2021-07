Imprese: Tim, nel primo semestre ricavi in crescita a 7,6 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rende noto Tim, i ricavi di telefonia fissa domestica sono in crescita nel semestre (+1,5 per cento rispetto all'anno precedente). L'Ebitda organico è pari a 3,2 miliardi di euro nel semestre (-3,7 per cento su base annuale). La generazione di cassa è in linea con gli obiettivi di piano. Mentre il risultato netto è di 0,1 miliardi di nel secondo trimestre, e di 0,2 miliardi di euro nel semestre escludendo l'impatto delle partite non ricorrenti (-0,1 miliardi, incluse le partite non ricorrenti).(Rin)