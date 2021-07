Usa: udienza ufficiali di polizia su assalto al Campidoglio, è stata "una battaglia medievale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una battaglia medievale” e un “tentato colpo di stato”: così quattro agenti di polizia hanno definito l’assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio messo in atto dai sostenitori di Donald Trump durante la prima udienza del comitato ristretto che indaga sugli incidenti di quel giorno. Oggi è stata la prima volta in cui il Congresso ha ascoltato pubblicamente dalle forze dell'ordine in prima linea quanto avvenuto il 6 gennaio. "Alcune persone stanno cercando di negare quello che è successo, di minimizzarlo di trasformare i rivoltosi in martiri", ha detto il parlamentare democratico Bennie Thompson, presidente del panel nella sua dichiarazione di apertura. "Ma il mondo intero ha visto la realtà di quello che è successo il 6 gennaio", ha detto Thompson. Il sergente della polizia del Campidoglio Aquilino Gonell, immigrato negli Stati Uniti dalla Repubblica Dominicana, ha affermato di essere stato "più spaventato" il 6 gennaio di quanto non sia avvenuto durante tutto il suo servizio militare in Iraq. Ciò a cui sono stati sottoposti gli ufficiali somigliava a "una battaglia medievale", ha detto Gonell. "È stato un tentativo di colpo di stato", ha aggiunto Gonell, aggiungendo che "se fosse avvenuto in un altro Paese, gli Stati Uniti avrebbero inviato degli aiuti". (segue) (Nys)