Lazio: assessore Lavoro, congratulazioni a Merlani, prezioso per Camera commercio Rieti e Viterbo

- "A Domenico Merlani eletto presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo auguriamo un buon lavoro. Con lui abbiamo avuto modo di collaborare fattivamente come quando era alla guida della Camera di commercio di Viterbo. Ora confidiamo che la sua esperienza, la sua competenza e la sua capacità di ascolto sappiano porre la giusta attenzione sullo sviluppo dell' area nord del Lazio e che possano rappresentare un'occasione per una maggiore forza e competitività dell'area interna reatina. Un ringraziamento va al commissario della camera di commercio di Rieti Giogio Cavalli per l'impegno e risultati raggiunti". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio, commenta l'elezione di Merlano a presidente della nuova Camera di commercio di Viterbo e Rieti. (Com)