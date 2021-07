Agroalimentare: Di Maio a evento Coldiretti-Fao, "grazie ad associazioni impegnate in pre-vertice Onu"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha ringraziato tutte le associazioni del settore agroalimentare impegnate nel pre-vertice Onu sui Sistemi Alimentari. "Filiere produttive locali cura della terra, attenzione alla qualità, ospitalità e integrazione, interazioni tra aree urbane e rurali: tutti questi elementi contribuiscono all'eccellenza dell'agroalimentare italiano", ha detto partecipando all'evento “The People’s Food. Italy’s Food System meets the world”, organizzato dal Ssgretariato del Food System Summit, in collaborazione con Coldiretti. "Ringrazio Coldiretti e tutte le associazioni che si sono spese per la preparazione del Pre-Vertice sui Sistemi Alimentari", ha aggiunto. (Res)