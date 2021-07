Usa: Biden, Russia vuole influenzare le elezioni del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che la Russia vuole influenzare le elezioni di medio termine del prossimo anno. Parlando alla direzione nazionale dell'Intelligence, il presidente Usa ha definito Vladimir Putin “una minaccia” e ha avvertito di una possibile guerra con la Russia per via dei loro attacchi informatici. “E’ probabile che finiremo in un conflitto, una vero conflitto armato con una grande potenza”, ha detto il capo della Casa Bianca. "Guarda cosa sta già facendo la Russia riguardo alle elezioni del 2022 e alla disinformazione. È una pura violazione della nostra sovranità", ha aggiunto.(Nys)