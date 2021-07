Cile: violenza in Araucania, nuovo attacco armato contro pattuglia di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di due agenti ed un civile feriti il saldo di un nuovo attacco da parte di un gruppo armato avvenuto oggi nella zona del municipio di Carahue, in Cile, nella regione dell'Araucania. Secondo quanto ha dichiarato in una conferenza stampa il ministro dell'Interno, Rodrigo Delgado, si tratta della stessa zona dove, in un episodio analogo avvenuto alcune settimane fa, perse la vita invece un membro della comunità mapuche. "Si tratta di un'aggressione identica, avvenuta nella stessa zona e con le stesse modalità della precedente", ha affermato il ministro, che ha confermato quindi che "due agenti e un civile sono rimasti feriti". Secondo le prime ricostruzioni della polizia i tre sono stati attaccati con armi da fuoco da sconosciuti incappucciati mentre pattugliavano la zona. I due agenti sono rimasti feriti uno ad un braccio ed uno in un occhio mentre il civile avrebbe ricevuto l'impatto del proiettile nella zona dell'ascella sinistra. (segue) (Abu)