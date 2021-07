Lazio: associazioni Gioco legale, bene Regione su proroga entrata in vigore legge "distanziometro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio" ha deciso di "prorogare di un anno l'entrata in vigore della legge regionale 5-2013, relativa al cosiddetto 'distanziometro" e tale decisione "costituisce un atto di responsabilità e civiltà". È quanto si legge in una nota della rete delle associazioni Gioco legale che riunisce Acadi, Agas, Agire, Agisco, Ascob, Assotabaccai, Astro, Comitato Donne in Gioco, Egp Fipe, Emi Rebus, Fit, Res Cogitans, Sapar, Sgi, Utis. "Innanzitutto le imprese destinatarie di tali disposizioni non hanno potuto usufruire del già esiguo periodo per l'adeguamento essendo state sottoposte a più di 12 mesi di chiusura totale dal mese di marzo 2020 (il mese successivo al varo delle nuove disposizioni) a causa della pandemia ancora in corso - prosegue la nota -. Si tratta di un provvedimento che nascerebbe per contrastare il disturbo da gioco d'azzardo patologico ma in realtà non genera alcun effetto risolutivo sotto il profilo clinico-sanitario e determina un effetto espulsivo sulla sostanziale totalità del territorio attraverso l'applicazione retroattiva del distanziometro anche per le realtà già esistenti, escludendo di fatto il gioco pubblico dal Lazio. Un autentico tsunami, che avrebbe spazzato via, tra diretto e indotto, circa 15 mila posti di lavoro. Un comparto di importanza strategica sotto il punto di vista occupazionale ed erariale, presidio indiscutibile di legalità sul territorio, non può essere cancellato tout court sulla base di considerazioni errate che scaturiscono dalla mancanza di concertazione. Facciamo dunque un appello a tutte le forze sociali e politiche - conclude la nota - nel comprendere che migliaia di famiglie, già vessate da oltre un anno di pandemia, meritano dignità, diritto al lavoro e un futuro solido senza preconcetti e ideologie. È il momento di voltare pagina e di iniziare un percorso nuovo, comune, volto alla reale tutela della salute, del lavoro e dell'economia del nostro Paese".(Com)