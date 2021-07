Usa: assalto al Campidoglio, due coniugi del Kentucky si dichiarano colpevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lori e Thomas Vinson, una coppia sposata del Kentucky che ha partecipato all'assalto il Campidoglio lo scorso 6 gennaio, si sono dichiarati colpevoli oggi dinnanzi alla corte federale degli Stati Uniti. L’ammissione di colpa dei coniugi Vinson è arrivata mentre alla Camera dei rappresentanti era in corso l'audizione del comitato ristretto sull’assalto. I Vinson, si sono dichiarati colpevoli del reato di manifestazione in Campidoglio, adottando così l'accordo standard offerto dal dipartimento di Giustizia ai rivoltosi non violenti. L'accusa comporta una potenziale pena massima di sei mesi di carcere, anche se probabilmente per i due è più probabile l’imposizione della libertà vigilata. Come parte del patteggiamento, entrambi hanno accettato di pagare 500 dollari a titolo di risarcimento per i danni arrecati al Campidoglio. Il giudice Reggie Walton ha detto che valuterà quale tipo di sentenza invierà un adeguato messaggio alla popolazione che dimostri come questo tipo di comportamento "riprovevole" non sarà tollerato. (Nys)