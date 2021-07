Imprese: Tim, a regime attività sviluppo rete Ftth di FiberCop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la rete in fibra è “a regime l’attività di sviluppo della rete Ftth della nuova società FiberCop, che nel solo mese di giugno ha coperto oltre 310 mila nuove unità immobiliari (Istat), aumentando complessivamente le unità immobiliari Ftth del 15 per cento in sei mesi. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Tim, dopo che il Consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria al 30 giugno. Alla data in questione, “oltre il 93 per cento delle linee fisse erano raggiunte dalla banda ultralarga”.(Rin)