Sociale: Fp Cgil Roma, non si ferma la vertenza per stabilizzare operatori Aec-Oepa

- "Da anni ci battiamo per il riconoscimento della funzione educativa dell'Aec-Oepa ma ad oggi Roma Capitale non ha dato seguito a nessuno degli impegni presi in questa direzione". Lo dichiara in una nota Giovanni Alfonsi, Fp Cgil di Roma e Lazio. "Dopo l'audizione alla riunione congiunta delle commissioni Scuola e Sociale del 6 luglio - aggiunge -, lunedì 19 luglio abbiamo incontrato l'assessora Mammi, la presidente della commissione Scuola Zotta, la direttrice del dipartimento Servizi educativi e scolastici Massimiani e i responsabili degli uffici a cui abbiamo illustrato le proposte della Fp Cgil di Roma e Lazio per la modifica del Regolamento per il servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità. L'apertura del percorso per la modifica del regolamento è stato un preciso impegno, poi disatteso, assunto dalla precedente Assessora Baldassarre a settembre 2019. Condivisa l'intenzione, sia Mammì che Zotta hanno però spostato l'avvio del confronto a settembre, dopo che il Consiglio di Stato si esprimerà sul bando di gara oggetto di ricorso. Condizione che, a dire della presidente Zotta, non consente oggi di iniziare la discussione sul Regolamento". (segue) (Com)