Sociale: Fp Cgil Roma, non si ferma la vertenza per stabilizzare operatori Aec-Oepa (2)

- "Ricordiamo - prosegue il sindacalista della Fp Cgil - che modificare il Regolamento è essenziale sotto diversi aspetti, per riconoscere realmente il ruolo educativo di questa figura e migliorare le quotidiane condizioni di lavoro. Riconoscere l'inquadramento nella categoria D1 di questi lavoratori, come prevede il Ccnl, dare una più precisa definizione di ruoli e mansioni e avere diritto al pasto, essere coinvolti nella stesura dei piani educativi individuali, consentire la partecipazione non più facoltativa e in orario di lavoro ai Glho (Gruppo di lavoro per handicap operativo), così come individuare vincoli più stringenti per garantire la continuità del lavoro nei cambi appalto, ricordando che la continuità dell'assistenza ha un valore importante nel rapporto con gli studenti. E, sempre in tema di appalti, prevedere un diverso sistema di affidamento che superi le gare al massimo ribasso". (segue) (Com)