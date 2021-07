Sociale: Fp Cgil Roma, non si ferma la vertenza per stabilizzare operatori Aec-Oepa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A settembre, nell'attesa della sentenza sul 'bandone', i servizi riprenderanno con proroghe, con il rischio di una riduzione di ore di servizio e di non rispetto del Ccnl vigente. Dopo la sentenza, si saprà se la gara andrà avanti o se il Comune deciderà di procedere in altro modo. La delibera approvata il 20 luglio promette la gestione diretta del servizio e all'istituzione della figura dell'Oepa all'interno dell'organico di Roma Capitale, con l'ipotesi di iniziare ad assumere 300 operatori tramite concorso, a partire dal 2023 - sottolinea Alfonsi di Fp Cgil Roma -. Tuttavia, mancano dei passaggi e i numeri parlano chiaro: se tutto andasse per il verso giusto, il tempo che occorrerebbe per completare tutte le assunzioni degli Oepa attualmente operanti per conto di Roma Capitale, sarebbe di 30 anni, prevedendo nel percorso la coesistenza di alcuni, il 10 per cento, assunti dal Comune e il 90 per cento dipendente da gestori privati in regime di appalto. Percorso molto differente da quello discusso con l'assessore al personale a luglio del 2020 da noi, insieme a Cisl e Uil, in cui si era chiesta l'attivazione di un processo straordinario come quello per assunzione dei lavoratori delle pulizie, che non lasciasse nessuno fuori o proiettasse da qui a 30 anni la chimera dell'assunzione". (segue) (Com)