Sociale: Fp Cgil Roma, non si ferma la vertenza per stabilizzare operatori Aec-Oepa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infine, abbiamo incontrato pochi giorni fa l'assessorato al Lavoro della Regione Lazio, per chiedere ancora una volta alla Regione l'attivazione di un sostegno al reddito per gli Aec-Oepa - conclude - durante il periodo estivo. L'sssessorato si è dichiarato disponibile ad elaborare insieme al sindacato una proposta da sostenere a livello nazionale una soluzione al tema della sospensione estiva e di un sostegno al reddito per migliaia di lavoratori che, ad oggi, passeranno l'ennesima estate senza stipendio. Continueremo a portare avanti la nostra battaglia e a sostenere la piattaforma costruita insieme a lavoratrici e lavoratori Oepa, per dare loro dignità, vederne riconosciuto il giusto ruolo e concrete prospettive di stabilizzazione". (Com)