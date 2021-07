Brasile: investimenti diretti esteri (Ide) crollati 96 per cento annuo a giugno del 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del minore afflusso di investimenti diretti nell'economia brasiliana dal 2009 (31,4 miliardi di dollari), cioè in 11 anni, e si è inserito in uno scenario congiunturale caratterizzato da caduta del Prodotto interno lordo (Pil e tensioni sui mercati causate da la pandemia del nuovo coronavirus. Nel 2019 il volume degli investimenti aveva raggiunto i 65 miliardi di dollari. A causa del crollo degli investimenti, il Brasile nel 2020 è sceso dal sesto all'undicesimo posto nella classifica dei paesi che ricevono il maggior numero di investimenti diretti esteri rispetto al 2019. A gennaio, la Banca centrale del Brasile (Bc) aveva riferito che gli investimenti diretti nel paese (Idp) sono stati pari a 34,1 miliardi di dollari nel 2020, in un calo del 50,6 per cento rispetto al 2019. (Brb)