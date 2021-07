Francia: Covid, più della metà della popolazione vaccinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il 50,5 per cento della popolazione è stata vaccinata contro il coronavirus. Lo ha annunciato la Direzione generale della Salute (Dgs) con un comunicato. "Dall'inizio della campagna di vaccinazione in Francia 40.719.515 persone hanno ricevuto almeno un'iniezione (il 60,4 per cento della popolazione totale) e 34.026.476 persone hanno ormai uno schema vaccinale completo (il 50,5 per cento della popolazione totale)", si legge in una nota. (Frp)