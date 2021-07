Tunisia: parlamentare egiziano Radwan, decisioni Saied metteranno al bando i Fratelli musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tunisino Kais Saied, ha coraggiosamente adottato una serie di decisioni e misure storiche e decisive che metteranno fine all'egemonia dei Fratelli musulmani nella società tunisina. Lo ha detto il rappresentante Tarek Radwan, capo del Comitato per i diritti umani alla Camera dei rappresentanti egiziana, secondo quanto riferito oggi dai media egiziani. "I Fratelli musulmani hanno cercato di trascinare la società tunisina nel caos e nella rovina, e conoscono solo il linguaggio dell'acquisizione del potere per escludervi tutti coloro che non li sostengono. Dovrebbero essere affrontati solo con tutti i metodi possibili di deterrenza, per preservare i Paesi e le società arabe", ha detto Radwan. Secondo il funzionario egiziano, il presidente tunisino gode del sostegno popolare ed è desideroso di rispettare la costituzione, la legge e le libertà. "Le recenti decisioni del presidente tunisino saranno una spina nel fianco dei Fratelli Musulmani e porranno fine ai ripetuti tentativi delle organizzazioni della Fratellanza di controllare il Paese arabo", ha aggiunto Radwan.(Cae)