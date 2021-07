Cuba: salpata dal Messico una nave con ossigeno, combustibile e medicinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave diretta a Cuba con un carico di ossigeno, combustibile e medicinali è salpata oggi dal porto di Veracruz, in Messico, mentre una seconda nave sempre con aiuti umanitari partirà domani. Lo ha annunciato nella conferenza stampa mattutina il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, che ha definito come "inumano" l'embargo a cui è sottoposta l'isola caraibica, dove il governo di Miguel Diaz Canel affronta in queste settimane forti proteste per la carenza di generi di prima necessità. "Abbiamo preso la decisione di aiutare (Cuba) ed oggi salpa una nave con alimenti, combustibile e ossigeno e domani salperà un'altra con aiuti per la popolazione", ha affermato Lopez Obrador. "Loro stanno soffrendo un embargo che io ritengo inumano perché è una misura estrema, un atto medievale che dimostra l'arretratezza della politica estera", ha aggiunto il capo di Stato messicano, sottolineando di non temere una rappresaglia da parte degli Stati Uniti. "Siamo un Paese indipendente, libero e sovrano", ha dichiarato. L'invio delle imbarcazioni della marina militare dal Messico era previsto inizialmente per il 25 luglio ma si è potuto concretizzare solo oggi. (segue) (Mec)