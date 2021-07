Usa: udienza ufficiali di polizia su assalto al Campidoglio, è stata "una battaglia medievale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficiale di polizia Michael Fanone, che ha subito un lieve infarto ed è stato colpito con un taser durante la rivolta, ha dichiarato che, sino ai fatti del 6 gennaio, era convinto “di aver visto tutto" durante il suo lavoro passato, ma quanto avvenuto quel giorno è stato "diverso da qualsiasi cosa” vista sino a quel momento. Fanone ha descritto nei minimi dettagli la paura che i rivoltosi potessero ucciderlo. La voce di Fanone è salita di tono e ha sbattuto un pugno sul tavolo davanti a lui, descrivendo come "vergognoso" il tentativo di alcuni parlamentari repubblicani di minimizzare l'assedio. "Sono grato che nessun membro del Congresso abbia dovuto subire l'assalto violento" avvenuto il 6 gennaio, ha aggiunto. Fanone ha detto che pensava di usare la sua arma da fuoco sugli aggressori, "ma sapevo che se l'avessi fatto, sarei stato rapidamente sopraffatto. E che ciò avrebbe fornito loro una giustificazione per uccidermi”. L'ufficiale di polizia Daniel Hodges, che è stato schiacciato in una porta del Campidoglio dai rivoltosi che stava tentando di respingere, ha detto ai legislatori che a un certo punto temeva di essere "linciato". L'ultimo testimone delle forze dell'ordine, l'ufficiale di polizia del Campidoglio Harry Dunn, ha iniziato la sua testimonianza chiedendo un momento di silenzio per il compianto Brian Sicknick, un collega deceduto nel tentativo di porre fine all'insurrezione. (Nys)