Etiopia: Sereni discute di Tigré con rappresentante speciale Ue per il Corno d’Africa Weber

- Incontro oggi alla Farnesina tra la vice ministra Marina Sereni e la rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno D’Africa, Annette Weber. Il colloquio, riferisce una nota della Farnesina, è stato l’occasione per uno scambio di opinioni e di informazioni sulla situazione in un’area segnata da conflitti e instabilità che sono al centro dell’attenzione della diplomazia italiana ed europea. “In linea con l’Unione Europea, gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali con una forte presenza in Etiopia siamo particolarmente preoccupati per la crisi nel Tigré”, ha chiarito in apertura la vice ministra, aggiungendo che “dopo l’annuncio del cessate-il-fuoco, l’escalation di violenza è purtroppo proseguito. In questo contesto, la fine delle ostilità e l’avvio di un dialogo inclusivo tra le parti rivestono un’importanza cruciale”. “Inoltre - ha proseguito la vice ministra Sereni - seguiamo con preoccupazione l’emergenza umanitaria scaturita dalla crisi che, insieme alle violenze, colpisce soprattutto la popolazione più vulnerabile. Sono numerosissime le segnalazioni di violazioni dei diritti umani nell’area e guardiamo dunque favorevolmente all’indagine in corso da parte dell’Alto Commissariato Onu per i diritti umani insieme alle autorità etiopiche”.(Com)