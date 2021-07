© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti incontra la squadra Volleyrò Roma. Partecipano il Presidente del Volleyrò Roma, Luigi Caruso, il Vice Presidente Fipav, Luciano Cecchi, il Presidente Fipav Lazio, Andrea Burlandi, il Presidente Fipav Roma, Claudio Martinelli e il delegato allo Sport del Presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani. Al termine dell'incontro il Presidente Zingaretti consegna 5 targhe: una alla squadra, una al Direttore Tecnico Luca Cristofani e tre alle campionesse del mondo Under 20 presenti, Gaia Guiducci (miglior palleggiatrice e Mvp del torneo), Martina Armini (miglior libero del torneo) e Claudia Consoli, alle quali consegna anche dei buoni libro. Presenti alcune atlete del Volleyrò Roma che si sono appena laureate Campionesse d'Italia Under 17. L'evento si svolge alla Sala Tevere della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212 (ore 16:30) (segue) (Rer)