Lombardia: Consiglio regionale approva assestamento al Bilancio 2021-2023 (5)

- (segue) "Sono stati fatti interventi economici per circa 450 milioni di euro, lavoriamo nell'interesse dei cittadini lombardi, il voto della Lega è quindi a favore". Ha affermato Marco Colombo, consigliere della Lega nella sua dichiarazione di voto. "Tra noi e voi c'è un grande solco di eleganza e responsabilità. Siamo maggioranza nella maggioranza, ma spesso cerchiamo di assecondare richieste legittime della minoranza" ha concluso Colombo rivolgendosi alle opposizioni. "Il M5S annuncia voto contrario al provvedimento – ha dichiarato il consigliere pentastellato Massimo De Rosa - Le risorse sono scarse e spese male, quello del centrodestra è un bilancio deprimente. Noi ci impegneremo a favore delle persone più fragili e per l'ambiente". "Non siamo soddisfatti di questo bilancio - ha detto il capogruppo del Pd Fabio Pizzul, privo di un nuovo orizzonte che servirebbe di fronte a una realtà che è cambiata. Questa maggioranza continua a specchiarsi nelle cose che ha sempre fatto, ma dopo la pandemia i lombardi hanno bisogno di un orizzonte nuovo". Tre le priorità su cui abbiamo insistito: medici che mancano, trasporti che non devono essere tagliati e il lavoro dei giovani che non deve rischiare di diventare sfruttamento. Abbiamo ottenuto impegni, speriamo che possano diventare risposte vere ai cittadini, al di là della propaganda e della miopia che continua a caratterizzare la giunta Fontana, un presidente cui va la solidarietà umana e personale, ma che ha oggi un enorme problema politico", ha concluso Pizzul. (Rem)