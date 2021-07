Onu: Sereni incontra vice segretaria generale Mohammed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, ha avuto oggi un incontro con la vice segretaria generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed, a margine del Pre-Vertice sui Sistemi alimentari ospitato dall'Italia. Secondo quanto si legge in una nota, apprezzamento condiviso per la preparazione del Pre-Vertice sui Sistemi Alimentari, anche grazie al ruolo svolto dall'Italia nella preparazione e quale ospite. È stato un momento di dialogo inclusivo tra i vari stakeholders - governi, settore privato, comunità locali, società civile - e un collegamento tra gli sforzi multilaterali per l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 2 "Fame Zero". Sereni ha sottolineato come il Pre-Vertice di Roma costituisca il " filo rosso" tra la recente Dichiarazione di Matera, il Vertice sui Sistemi Alimentari di New York a settembre e gli altri appuntamenti internazionali dell'autunno, tra cui il Vertice Finance in Common, ospitato dall'Italia a ottobre prossimo e che avrà uno specifico focus sulla sicurezza alimentare. La vice vinistra ha confermato l'impegno italiano a essere coinvolta attivamente anche nell'attuazione degli impegni che saranno presi a New York, nel Vertice sui Sistemi Alimentari, e a garantire un raccordo con le Agenzie del Polo Romano dell'alimentazione nei relativi seguiti. (segue) (Com)