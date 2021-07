Onu: Sereni incontra vice segretaria generale Mohammed (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria generale delle Nazioni Unite ha poi invitato l'Italia ad aderire all'iniziativa "Local 2030", una coalizione volta a promuovere il ruolo delle città nell'attuazione dell'Agenda 2030, richiesta questa che ha trovato un immediato interesse presso la vice ministra tenuto conto che proprio l'Italia ha inserito il tema del "Localizing the SDGs" all'interno della Presidenza italiana del G20 dedicandovi particolare attenzione come uno degli elementi chiave per la ripresa post-pandemica secondo i principi della sostenibilità e della resilienza. Sereni ha infatti sottolineato come "durante la pandemia le città piccole e medie sono stati i "primi soccorritori" in prossimità delle comunità per far fronte all'emergenza sanitaria, economica e sociale". Mohammed ha prospettato che questo tema sarà evocato nel contesto dell'annuale settimana di alto livello dell'Assemblea Generale, in particolare nell'annuale evento "SDG Moment", nel Vertice sui Sistemi Alimentari e nel Dialogo di Alto Livello sull'Energia. Sereni ha altresì ipotizzato che l'iniziativa "Local 2030" ben si presti a sinergie con la cooperazione nella dimensione regionale mediterranea con l'area Mena e potenzialmente anche verso altre aree del continente africano. (Com)