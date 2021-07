Lazio: Leodori, complimenti a Merlani, presidente nuova Camera commercio Rieti Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Domenico Merlani per l'incarico di Presidente della nuova Camera di Commercio di Rieti Viterbo". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "Si tratta di una figura di indubbio spessore e professionalità che saprà dare un contributo importante allo sviluppo e alla crescita di quell'area. La sua esperienza sarà un alleato fondamentale per la ripartenza, specialmente in questa delicata fase che tutto il paese sta attraversando. A lui gli auguri di buon lavoro", conclude(Com)