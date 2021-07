Caso camici: Cecchetti (Lega), Pd che governa senza vince elezioni parla di andare al voto, curioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È curioso e bizzarro che proprio il Pd invochi le elezioni, in Lombardia, proprio loro che stanno quasi ininterrottamente al Governo nazionale dal 2011 senza mai aver vinto un'elezione e che le inventano tutte per scongiurare le urne. Detto questo, ma un limite alla decenza non c'è? La Regione Lombardia ha i numeri di vaccini somministrati più alti in Europa, ha appena varato un bilancio con conti virtuosi dopo aver stanziato un piano da 4,5 miliardi per infrastrutture pubbliche, ha messo altri 2,5 miliardi per il rilancio dell'economia del territorio regionale, la sanità lombarda anche lo scorso anno ha ospitato 200mila cittadini da altre Regioni per farli curare nelle sue strutture pubbliche o private: e con questi numeri il Pd con Majorino blatera di andare al voto? Vivono proprio sulla Luna e infatti non vincono mai un'elezione" Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.(Com)