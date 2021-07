Tunisia: su impulso Farnesina Italia attiva coordinamento con Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su impulso del ministero degli Affari esteri l’Italia ha attivato il coordinamento con i Paesi dell’Unione europea in merito ai fatti relativi alla Tunisia, in particolare con Francia, Germania e Spagna. Secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sta seguendo da vicino i fatti relativi alla Tunisia e, proprio per questo motivo, su impulso della Farnesina è stato attivato un coordinamento con i Paesi Ue più interessati, quali Italia, Francia, Germania e Spagna.(Res)